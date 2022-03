Šutejeva preskočila nov mejnik

Tina Šutej je na dvoranskem atletskem mitingu v Rouenu v Franciji izboljšala svoj slovenski rekord v skoku s palico, preskočila je 4,80 metra. Za pet centimetrov je sinoči izboljšala najboljši dosežek v dvoranah, ki ga je zmogla 19. februarja letos v francoskem Clermont-Ferrandu, ko je skočila 4,75 metra, obenem pa je dosegla tudi absolutni rekord.

Članica celjskega Kladivarja je 4,76 metra na prostem skočila 11. septembra 2021 v Ljubljani.

»Za mano je res lepa tekma. Vzdušje je bilo izjemno. Vesela sem, da mi je končno uspelo preskočiti 4,80 m. Moji skoki sicer še niso taki, kot si jih želim, ampak to mi daje še dodatni motiv, ker vem, da lahko še precej napredujem,« je dejala Šutejeva.

V Rouenu je prepričljivo zmagala, druga je bila Švicarka Angelica Moser s 4,66 m. Slednja je Šutejevo 6. marca lani premagala na dvoranskem evropskem prvenstvu v poljskem Torunu. Preskočila je 4,75 metra in osvojila zlato, srebro pa s 4,70 m Šutejeva.

Šutejeva je sedaj deli 18. mesto v dvoranskih izidih vseh časov in tretje v tej sezoni. Pred njo sta v tej sezoni le Rusinji Anželika Sidorova (4,87 m) in Polina Knoroz (8,81), prav tako kot Ljubljančanka, ki zadnja leta živi v Celju, pa so 4,80 m preskočile še Belorusinja Irina Žuk ter Američanki Katie Nageotte in Sandi Morris.

Tina Šutej je pred začetkom poletne sezone v odlični formi. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Svetovna atletika je zavoljo ruske vojaške invazije na Ukrajino tekmovalcem in tekmovalkam iz Rusije in Belorusije prepovedala nastope na vseh tekmovanjih pod njenim okriljem, vključno z dvoranskim svetovnim prvenstvom med 18. in 20. marcem v Beogradu. Tam bo Šutejeva ponovno v najožjem krogu favoritinj za najvišja mesta.

V Rouenu je Šutejeva začela na 4,46 m, kar je zmogla v prvem poskusu, v tretjem pa je bila uspešna na 4,56 m. Nato je 4,61 m izpustila, drugi preskočila letvico na 4,66 m, prvič pa na 4,71 m. Na 4,80 m je bila uspešna tretjič, s tremi neuspešnimi skoki je zaključila na 4,85 m.

Moserjeva je končala neuspešno na 4,71 m in bila druga s 4,66 m. Tretje mesto je osvojila Kubanka Yarisley Silva s 4,61 m. Slednja je nekdanja svetovna prvakinja v dvorani in na prostem ter srebrna na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu.

Med atleti je v skoku s palico Američan Christopher Nilsen, drugi na lanskih OI v Tokiu, preskočil 6,05 m in je sedaj peti po dvoranskih izidih vseh časov.