Šveda preprečila popolno kitajsko bero

Kitajski zvezdnik Fan Zhendong je v Houstonu v ZDA v finalu svetovnega prvenstva v namiznem tenisu premagal Šveda Trulsa Möregardha s 4:0 v nizih in prvič v karieri postal svetovni prvak. Bronasto kolajno sta si razdelila Nemec Timo Boll in Kitajec Liang Jingkun.

Štiriindvajsetletni Fan Zhendong, sicer srebrni na olimpijskih igrah v Tokiu 2020, je na poti do naslova izgubil vsega štiri nize. Devetnajstletni Šved iz Växjöja je na zadnji stopnički kljub vsemu malce namučil favoriziranega tekmeca, ki pa je unovčil izkušnje z velikih tekmovanj ter gladko slavil s 4:0 (6, 9, 7, 8).

Prvi igralec sveta je v polfinalu s 4:1 ugnal rojaka Lianga Jingkuna, Möregardh pa je s 4:3 premagal 40-letnega Bolla. Slovenski as Darko Jorgić je izgubil v osmini finala proti Brazilcu Hugu Calderanu. V prvem krogu pa se je poslovil Deni Kožul.

V ženski konkurenci so vso smetano pobrale Kitajke. Svetovna prvakinja je postala Wang Manyu, ki je v finalu ugnala Sun Yingsha, do brona pa sta prišli še Chen Meng in Wang Yidi.

Da do zlatih kolajn niso prišli le Kitajci, sta v moških dvojicah poskrbela Šveda Mattias Falck in Kristian Karlsson, v ženskih dvojicah pa sta se z zlatom okitili Wang Manyu ter Sun Yingsha. Slednja je z Wang Chuqinom postala tudi svetovna prvakinja v mešanih dvojicah.