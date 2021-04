Svetovna elita kmalu v slovenski soseščini

Darko Peljhan bo med letošnjimi slovenskimi aduti. FOTO: Gregor Pavšič

Kmalu se bo karavana svetovnega prvenstva v reliju zelo približala Sloveniji. Med 22. in 25. aprilom bo namreč na Hrvaškem prvič doslej dirka za svetovno prvenstvo, na njej pa bo nastopilo tudi pet slovenskih posadk. Reli za SP na Hrvaškem v okolici Zagreba in Karlovca ter tudi blizu slovenske meje bo tretja postaja letošnje sezone elitnega tekmovanja po uvodu v Monaku in arktičnem reliju na Finskem, ki je februarja vskočil namesto Švedske.Reli Hrvaška 2021 bo imel 20 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 300 kilometrov, celotna dolžina dirke bo 1200 km, hitrostne preizkušnje pa bodo v okolici Samoborja, Jastrebarskega, Karlovca, Sljemena in Kumrovca. Kot so sporočili iz krovne slovenske zveze za avtošport AŠ 2005, bo na hrvaškem reliju tudi močna slovenska zasedba. Prijavljenih je pet slovenskih posadk, najvišjo startno številko med Slovenci (41) bosta imela lanska državna podprvakain sovoznik(Ford Fiesta R5).Na reliju bosta sodelovala tudi(Škoda Fabia R5) ter(Škoda Fabia R5), z dvokolesno gnanima dirkalnikoma pa še posadki(Toyota GT 86) ter(Ford Fiesta rally4). Izkušnje na relijih najvišjega razreda imata med temi le izkušeni Peljhan in Čar; nekdanji večkratni državni prvak Peljhan je v karieri odpeljal tri relije na najvišji ravni, zadnjega pred 21 leti v Kataloniji, Čar pa je kot sovoznik sodeloval na reliju za SP v Nemčiji.Na seznamu prijavljenih je sicer 68 posadk, deset z dirkalniki razreda WRC in 31 z dirkalniki razreda Rally2 oziroma nekdanjega razreda R5. Pri krovni zvezi so tudi strnili dosedanje nastope Slovencev na relijih za SP. Že na sploh prvem uradnem reliju za SP v Monte Carlu 1973 sta nastopilain sovoznik. Največ nastopov na svetovnem prvenstvu, osem, je doslej zbralDoslej zadnji slovenski nastop na SP je bil leta 2016 v Monte Carlu, ko sta tekmovala(Peugeot 208 R2), leto pozneje pa je na reliju v Nemčiji, a le v pokalu in izven konkurence za SP, dirkala še posadka(Opel Adam).