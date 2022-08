Svetovni rekord 17-letnega Romuna, Slovenki z rezervami v finale

Slovenski plavalki Janja Šegel in Katja Fain sta se na evropskem prvenstvu v Rimu prebili v veliki finale na 200 metrov prosto. V polfinalu sta si priplavali šesto oziroma sedmo mesto. S svetovnim rekordom pa je danes navdušil romunski najstnik David Popovici.

Naši reprezentantki sta plavali v prvi polfinalni skupini. Šeglova je osvojila tretje mesto, Fainova pa četrto. S časoma 1:57,94 in 1:58,25 sta izboljšali dosežka iz dopoldanskega dela, na koncu pa je to v seštevku obeh skupin zadoščalo za šesto oziroma sedmo mesto in uvrstitev v jutrišnji finale. Začel se bo ob 19.08

V polfinalu je bila najhitrejša Nizozemka Maritt Steenbergen (1:57,40), ki sta se ji najbolj približali Nemka Isabel Marie Gose (1:57,70) in Francozinja Charlotte Bonnet (1:57,73).

V dopoldanskem kvalifikacijskem delu je Šeglova, ki ima v Rimu že eno finalno uvrstitev (šesto mesto na 100 m prosto), dosegla drugi najboljši čas kvalifikacij. V drugi kvalifikacijski skupini je zmagala s časom 1:59,48, čeprav je plavala v močnem nalivu.

Fainova, ki je lani na evropskem prvenstvu v Budimpešti v tej disciplini pristala na šestem mestu, je dopoldne plavala v tretji skupini, v kateri je bila s časom 2:00,40 tretja. Med najboljšo šestnajsterico se je uvrstila z 11. izidom..

»S svojim plavanjem v polfinalu sem zadovoljna. Nastopila sem podobno kot zjutraj, ko sem bolj ali manj le nadzirala tekmo. Zdi se mi, da smo plavalke v ospredju spremljale tekmo in na koncu malo dodale. V finalu se bom osredotočila le na svoje plavanje in upam, da bo rezultat precej boljši. Če bo šlo vse po načrtu, se lahko uvrstim kar visoko,« je dejala Šeglova.

»Zagotovo sem si v polfinalu želela doseči boljši rezultat. Pomembno pa je, da sem se uvrstila v finale. S trenerko bova pogledali, kaj se da popraviti za jutrišnji finale. V finalu pa bi si želela plavati osebni rekord,« pa je svoj nastop ocenila Fainova.

David Popovici je zablestel z novim svetovnim rekordom. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

Izjemno plavanje mladega Romuna

V mednarodnem delu dogajanja je odmeval predvsem svetovni rekord. David Popovici je na 100 m prosto v finalu plaval 46,86 in za pet stotink izboljšal dosežek Brazilca Cesarja Ciela. Komaj 17-letni vzhajajoči zvezdnik iz Romunije je tak podvig napovedal že v petkovem polfinalu, ko je s časom 46,98 dosegel evropski rekord. V finalu je nato plaval še hitreje in odvzel rekord Cielu, ki je bil rekorder od leta 2009.

Na 200 m hrbtno je zlato kolajno osvojil Francoz Yohann Ndoye Brouard (1:55,62), srebrno Madžar Benedek Kovacs, bronasto pa Britanec Luke Greenbank. V ženski konkurenci je na 50 metrov delfin zmago pred Francozinjo Marie Wattel in Nizozemko Marie de Waard slavila Švedinja Sarah Sjöström (24,96).

Za dvojni italijanski uspeh na domačem terenu sta na 100 m prsno poskrbeli Benedetta Pilato in Lisa Angiolini, tretja je bila Litovka Ruta Meilutyte. Dvojno slavje je bilo tudi na 400 m mešano pri ženskah, kjer sta slavili Madžarki Viktoria Mihalyvari (4:37.56) in Zsuzsanna Jakabos, bron je ostal Britanki Freyi Colbert.

Za še eno italijansko zmago je na 800 m prosto poskrbel Gregorio Paltrinieri, ki je do zlata prišel s časom 7:40,86. Drugi je bil Nemec Lukas Märtens, tretji še en Italijan Lorenzo Galossi.