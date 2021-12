Svetovni rekordi in odrešeni Messi, spektakel leta pripadel Italijanom

V nadaljevanju preberite:

V koronskem letu 2021 se je marsikdo ok(o)ronal, bili so tudi takšni, ki so ga pok(o)ronali. Na športnih igriščih namreč ni manjkalo zmagovalnega veselja, ekstaze ter besa in solz poražencev. Nič čudnega, v Tokiu so le izvedli za leto dni preložene poletne olimpijske igre, tekmovalno se je iskrilo v nogometu, tenisu, formuli 1, ... Podoživite še enkrat največje športne podvige leta 2021 in njihove glavne akterje. Kdo je odstopal od drugih, kdo je presenetil športno javnost?