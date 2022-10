Svetovno prvenstvo v Taškentu eno od najslabših za Slovenijo

Zadnji dan posamičnih bojev na svetovnem prvenstvu v judu sta na taškentske blazine stopila še oba slovenska težkokategornika Vito Dragič in Enej Marinič. Oba sta se od tekmovanja poslovila v drugem krogu kategorije nad 100 kilogramov.

Dragič, ki si je v začetku julija v Oranu izbojeval naslov sredozemskega prvaka, je iz uvodnega kroga napredoval brez boja (proti Romunu Vladutu Simionescuju). V drugem se je nato 29-letni Bistričan postavil po robu gruzinskemu olimpijskemu podprvaku Guramu Tušišviliju ter po minuti in 36 sekundah izgubil z iponom.

Enej Marinič je moral priznati premoč Francozu Josephu Terhecu. FOTO: Gabriela Sabau/IJF

Marinič je bil v prvem krogu prost, v drugem pa je moral prav tako z iponom (po drugem vazariju po dveh minutah in 17 sekundah) priznati premoč Francozu Josephu Terhecu, ki na svetovni lestvici zaseda 19. mesto.

S tem so se slovenski nastopi v glavnem mestu Uzbekistana tudi končali. To je bilo eno od najslabših svetovnih prvenstev za naše zastopstvo. Najvišje sta z devetima mestoma posegli Anka Pogačnik (do 70 kg) in Patricija Brolih (do 78 kg).