Težko delo tudi brez Kitajcev

Drugi dan kvalifikacijskega dela mednarodnega odprtega prvenstva Slovenije v namiznem tenisu WTT Contender v Novi Gorici je postregel z dvema slovenskima nastopoma, ki pa sta se končala po le treh nizih. Med mešanimi dvojicami je 16 udeležencev glavnega turnirja že znanih, med njimi sta tudi Slovenca Katarina Stražar in Deni Kožul, v obeh drugih kategorijah pa morajo tekmovalci v kvalifikacije.

V slovenskem taboru sta danes prvi nastopili domačinka Sara Tokić in Koprčana Lea Paulin, ki sta sploh prvič združili moči v igri dvojic. Poljski sestri Anna in Katarzyna Wegrzyn sta bili boljši s 3:0. Tudi mnogo bolj uigrana moška dvojica Tilen Cvetko - Peter Hribar ni imela nobene možnosti proti tekmecema iz Hongkonga, Lam Sin Hang in Ng Pak Nam sta prav tako zmagala v treh nizih, tretji je bil še najbolj izenačen ob izidu 13:11.

V Novi Gorici se je sicer na turnirju WTT Contender zbralo nekaj več kot 250 igralcev in igralk. Čeprav letos na turnirju ni kitajskih igralcev, je prag kvalifikacij postavljen precej višje, kot je bil lani na obeh turnirjih v Laškem. Prvi nosilec v predtekmovalnem delu je med moškimi Nemec Kilian Ort, ki je 60. na lestvici ITTF. Pri ženskah je v prvem delu turnirja najviše postavljena Luksemburžanka Sarah de Nutte, ki je 68.