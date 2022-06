Gajserjeva vratolomna vožnja prinesla 16 točk

Timu Gajserju (Honda) prva vožnja za VN Francije v motokrosu ne bo ostala v najlepšem spominu, čeprav je iz nje izvlekel skoraj maksimum.

Po štartu se je 25-letni Slovenec zapletel v skupinski padec in iz prvega ovinka izšel kot 20. Toda potem je v slogu šampiona prehiteval tekmece, prišel na peto mesto in imel možnosti za osvojitev tretjega, toda ob izteku časa je bil preveč agresiven in spet padel, na koncu se je moral sprijazniti s petim mestom. Zmagal je Jeremy Seewer (Yamaha) pred Jorgejem Pradom (GasGas).

Štirikratni svetovni prvak Gajser je še malce povečal prednost pred prvim zasledovalcem Maximom Renauxom (Yamaha), ki znaša 70 točk. Francoz je prav tako padel na štartu in bil deveti. Druga vožnja v Erneeju v razredu MXGP bo ob 17.10.

Tim Gajser po smoli na štartu ni obupal. FOTO: Honda Racing

Gajser tako kot nekaj tovarniških voznikov ni sodeloval v sobotnih kvalifikacijah, saj je bilo vreme slabo in bi bilo preveč tvegano. Tako je štartni položaj izbiral kot 20. Tako on kot Prado sta se postavila na skrajno zunanjo pozicijo. Špancu se je izšlo in se je takoj prebil v vodstvo, Gajser pa je malce zaostal, se znašel v gneči in se nič kriv znašel na tleh. Padel je tudi malo pred koncem, ko je lovil četrto mesto. Sredi dirke pa je zapeljal zunaj proge in prečkal dva zavoja, vendar ni prejel časovnega pribitka.

Švicar Seewer je Prada prehitel dva kroga pred koncem in se veselil prve letošnje zmage.

Tim Gajser je dirkal v drugačni barvni kombinaciji. FOTO: Honda Racing

Na severozahodu Francije, kjer se je zbralo zelo veliko gledalcev, se je z 11. mestom v razredu MX2 izkazal še drugi slovenski voznik z licenco AMZS Jan Pancar (KTM).