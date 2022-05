Tim Gajser v prvi vožnji z 11. mesta na drugo

Slovenski šampion v motokrosu Tim Gajser (Honda) je na prvi vožnji za VN Španije v Madridu osvojil drugo mesto za Francozom Maximom Renauxom (Yamaha). Druga vožnja ob 17.10.

Gajser je zaradi napake in padca v sobotnih kvalifikacijah šele kot 11. izbiral štartni položaj, vendar odlično začel in se hitro prebil na tretje mesto za Jorgejem Pradom (GasGas) in Renauxom. Slednji je prehitel domačega aduta, to je kmalu uspelo tudi Slovencu, ki pa je pred dirko povedal, da po bolezni, zaradi katere je bil šele sedmi na Sardiniji, še ni 100-odstoten. Tudi zato ni na silo napadal mladega Renauxa, lani prvaka v razredu MX2, ki je prišel do druge posamične zmage v razredu MXGP po VN Argentine, kjer je sicer skupno zmagal Gajser. Tretje mesto je zasedel Prado.

Tim Gajser lovi prvo zmago v Madridu. FOTO Honda Racing

Gajser ima še naprej lepo prednost v skupnem seštevku, 76 točk pred Renauxom in 109 pred Pradom. Če bo zmagal v drugi vožnji, bo prvič zmagal na progi v nakupovalnem središču Xanadú v madridskem predmestju Arroyomolinos. Predlani je bil najboljši Prado in lani Jeffrey Herlings. Naslednja dirka bo 5. junija v Franciji.

V razredu MX2 je drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) v prvi vožnji zasedel 12. mesto in osvojil novih devet točk za skupni seštevek. Zmagal je Francoz Tom Vialle (KTM) pred Nemcem Simonom Längenfelderjem (GasGas) in Francozom Stephenom Rubinijem (Honda).