Preudarni Gajser ohranil prednost

Tim Gajser (Honda) je storil še korak bližje petemu naslovu svetovnega prvaka, četrtemu v elitnem motokrosističnem razredu MXGP. Na VN Češke v Loketu je zasedel tretje mesto, potem ko je bil v prvi vožnji drugi, v drugi pa tretji. Njegova prednost ostaja 125 točk, vendar ne več pred Jorgejem Pradom (GasGas), temveč zmagovalcem 13. dirke sezone Jeremyjem Seewerjem (Yamaha). Drugi je bil Maxime Renaux (Yamaha). Slovenski as na nevarni progi bi tvegal, ampak vozil pametno. Na Češkem sicer še nikdar ni zmagal.

Tim Gajser je imel veliko podporo navijačev. FOTO: Honda Racing

Gajser je že pred Češko imel 125 točk več od najbližjega zasledovalca, prvo dirko po poletnem premoru pa začel z drugim mestom v sobotnih kvalifikacijah, hitrejši je bil le Seewer.

Danes je po sicer dobrem startu prve vožnje večinoma vozil na drugem mestu, Švicar se je hitro oddaljil in bil predaleč, Gajser pa se je moral občasno boriti tudi s Francozom Renauxom in Špancem Pradom. V zadnji tretjini prve vožnje se je tekmecev otresel in bil zanesljivo drugi, tretje mesto je pripadlo Renauxu.

V drugi vožnji je bil Gajser na tretjem mestu, pred njim pa Seewer in Renaux. Slednji je začel na drugem mestu, a se po dveh krogih prebil v vodstvo, kar pa ni bilo dovolj za zmago, saj je Švicarju zadostovalo tudi drugo mesto za končni uspeh na dirki. Zmagal je s 47 točkami, Francoz jih je imel 45. Gajserju, ki na koncu niti ni lovil tekmecev, ampak se je zadovoljil z zanesljivimi 42 točkami, pa je ostala najnižja zmagovalna stopnička dirke v Loketu.

Skupno je zdaj nekdanji svetovni prvak pri 577 točkah, Seewer pa je z današnjo zmago prehitel Prada na drugem mestu v SP, ima pa 452 točk.

V razredu MX2, kjer je po dirki premora spet nastopil tudi slovenski dirkač Jan Pancar, je slavil Belgijec Jago Geerts. Drugi je bil Francoz Thibault Benistant, tretji pa Nemec Simon Längenfelder. Pancar je bil v prvi vožnji 16., v drugi pa precej boljši šesti, kar mu je skupno prineslo 11. mesto in novih 20 točk v SP.

V seštevku sezone je na prvem mestu Gerts s 543 točkami, danes peti Francoz Tom Vialle jih ima 535. Pancar je 11., doslej je zbral 182 točk. Naslednja dirka bo VN Belgije v Lommelu že naslednji teden.