Todt razkril: Corinna je rešila življenje Schumacherju

Vse od padca na smučišču v Méribelu imajo dostop do legendarnega Michaela Schumacherja poleg družine le še redki prijatelji, med njimi je njegov dolgoletni šef pri ekipi Ferrari Jean Todt.



»Družina in prijatelji se neprestano borijo skupaj z njim,« je za tabloid Bild dejal Todt, zdaj predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze, ki meni, da 52-letni Nemec živi tudi po zaslugi žene Corinne Schumacher.

Upanje ostaja

»Od nesreče sva skupaj preživela veliko časa. Krasna ženska je, ki vodi družino. Zahvaljujoč delu zdravnikov, Corinne in njene želje, da Michael preživi, je preživel, čeprav s posledicami, s katerimi se zdaj bori. Upamo na izboljšanje, četudi počasno,« je nadaljeval Todt. »Corinna je prevzela vajeti v družini, tega ni pričakovala, a tako je bilo in druge izbire tudi ni imela.«



Letošnje leto je za družino nekaj posebnega, saj 22-letni sin Mick Schumacher z ekipo Haas nastopa v karavani formule 1, v kateri je nekoč s sedmimi naslovi svetovnega prvaka blestel njegov oče.



»Mick bo imel v mojem srcu in in v srcu moje žene Michelle vedno posebno mesto,« je še dejal Todt.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: