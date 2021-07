Tokio uvaja izredne razmere

Japonska bo v olimpijskem mestu Tokiu uvedla izredne razmere zaradi povečevanja primerov okužb z novim koronavirusom, je v četrtek odločil japonski predsednik vlade Jošihide Suga. Izredne razmere bodo začele veljati v ponedeljek in bodo predvidoma trajale do 22. avgusta. Za Tokio bo ta ukrep že četrti te vrste med koronsko krizo, tokratno uvajanje izrednih razmer pa je posledica naraščajočega števila okužb v mestu le dva tedna pred začetkom olimpijskih iger.



Po sedaj načrtovanem časovnem okviru izrednih razmer se bodo te sicer končale tik pred začetkom paraolimpijskih iger, ki tradicionalno sledijo olimpijskim igram na istem prizorišču. Kot so zapisali pri nemški tiskovni agenciji dpa, izredne razmere ne pomenijo popolnega zaprtja države, ampak veljajo predvsem kot nasvet prebivalcem, da ostajajo doma, v restavracijah med drugim ni dovoljeno točiti alkoholnih pijač, med izrednimi razmerami ne obratujejo ponudniki storitev karaok, lokale pa zvečer zapirajo prej kot običajno.

Število okužb raste že skoraj tri tedne

Naslednja poteza bo verjetno, kot poročajo agencije, še uradna prepoved obiska olimpijskih tekem oziroma izvajanje tekmovanj pred praznimi tribunami, kar bi lahko veljalo tudi za slavnostno odprtje iger 23. julija. O tem naj bi japonske oblasti odločale v petek po posvetu s prireditelji iger in predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok).



Danes je, tik preden so Japonci tudi uradno potrdili poročanje tamkajšnjih medijev o uvedbi izrednih razmer, na Japonsko pripotoval tudi predsednik Moka Thomas Bach, ki pa je moral takoj po prihodu v tridnevno karanteno.



Po trenutno veljavni odločitvi oblasti bi sicer gledalci lahko prišli na štadione, vendar bi lahko bili objekti zasedeni največ 50-odstotno oziroma bi bilo lahko na enem dogodku največ 10.000 gledalcev. Kot poroča dpa, je bilo danes v Tokiu 896 novih primerov okužb, že 19. dan v nizu pa je ta številka večja kot dan prej.

