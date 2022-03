Tom Brady si je premislil: Vračam se!

»V teh zadnjih dveh mesecih sem spoznal, da je moje mesto še vedno na igrišču in ne na tribunah. Ta čas bo še napočil. A to ni ta trenutek. Rad imam moje soigralce in mojo družino, ki me podpira. Oni omogočajo vse to. Vračam se za svojo 23. sezono v Tampi. Nedokončano delo,« je na twitterju sinoči objavil Tom Brady.

Bradyjev odhod v pokoj je bil že tako precej nevsakdanji, po dolgih špekulacijah v medijih je nato le potrdil, da se poslavlja, potem ko je s Tampo na predzadnji stopnički pred superbowlom, v polfinalu skupine NFC, tesno izgubil s kasnejšimi prvaki Los Angeles Rams (27:30).

Avgusta bo Brady dopolnil 45 let, svojo odločitev pa je pred svetovno javnostjo razkril le nekaj ur po tem, ko se je na instagramu začel predvajati njegov posnetek obiska Old Trafforda, kjer se je na kratko pogovoril z zvezdnikom rdečih vragov Cristianom Ronaldom (lastniki Tampe, družina Glazer, so tudi lastniki Manchester Uniteda), na vprašanje, če je že odigral svojo zadnjo tekmo, pa je odgovoril precej negotovo.

Iz tesnega Bradyjevega kroga trenerjev in igralcev so prav tako prihajali mešani signali, dolgoletna soigralca Rob Gronkowski in Brandon Bolden sta, denimo, napovedala, da se bo Brady vrnil, potem ko je pred dvema letoma v izjemnem slogu kot najkoristnejši igralec super bowla popeljal Tampo do končne zmage. Največ, kar 19 let, je sicer preživel v vrstah New England Patriots, kjer je osvojil kar šest super bowlov in postal svetovna športna zvezda.