Tomu Bradyju bo kmalu zmanjkalo rekordov

Tom Brady je podrl rekord Drewa Breesa po številu uspešnih podaj v zgodovini lige NFL in podal že za 700. zadetek (tako imenovani touchdown) na obračunu z Buffalo Bills, ki so jih njegovi Tampa Bay Buccaneers premagali s 33:27 po podaljšku. »Ne morem mu slediti. Dvomim, da bo še ostal kakšen rekord, ko se bo poslovil,« je dejal trener Bruce Arians.

Zanimivo, da je Brady v neverjetni karieri šele drugič podal za zadetek v podaljšku, žogo je ujel Breshad Perriman, a še veliko bolj je odmevalo njegovih 31 uspešnih podaj, s katerimi je presegel rekord Breesa (7142) in se ustavil pri številki 7156. »Ljudje mi nekako povedo, ko se kaj takšnega zgodi, sam o tem ne razmišljam. To je precej kul,« je v svojem slogu dosežek komentiral Brady. »Vsi, ki so kadarkoli ujeli podajo za touchdown, so del nečesa precej kulskega v zgodovini NFL. Pa tudi fantje, ki so igrali pred mano – Dan Marino, Peyton (Manning) in Drew, izjemni igralci, po katerih sem se vedno zgledoval,« je dodal.

Pred dvobojem je Brady napovedal, da je to najpomembnejša tekma v sezoni za Tampo, v norem zaključku pa ni uspel videti, kdo je odnesel žogo, ki bi na lahko na dražbi dosegla visok znesek. Sodeč po televizijskih posnetkih jo je odnesel član štaba ekipe s Floride, tako da je zdaj verjetno že v varnem zavetju Bradyja in njegove osupljive osebne zbirke.

Zgolj škodoželjneži mu ne priznajo veličine

Perriman, sin NFL-legende Bretta Perrimana, je v tem letu izgubil službo pri Detroit Lions in Chicago Bears, šele pred dvema tednoma pa se je priključil treningom Tampe. Akcija sicer ni predvidevala podaje v njegove roke, a je s prvo ujeto podajo na tekmi postal veliki junak.

»Igrati z njim je uresničitev sanj,« je o Bradyju povedal Perriman. Brady je rekord po številu uspešnih podaj podrl tik pred polčasom, ko so dosežek potrdili tudi prek ozvočenja na štadionu Raymonda Jamesa, so sledile stoječe ovacije gledalcev in soigralcev. Pred tekmo je Brady potreboval 18 uspešnih podaj za nov rekord lige, kar mu je z 31 podajami tudi uspelo. Na začetku sezone je ob čustvenem gostovanju v nekoč domačem Foxboroughu presegel Breesov rekord po skupni dolžini podaj (80.358 jardov/73.479,36 metra). Po številu podaj za zadetke v rednem delu sezone (617) je že nekaj časa rekorder lige.

»Zacementiral je svojo zapuščino kot največji podajalec vseh časov. Tudi brez tega rekorda mislim, da ni nobene debate. Samo njegovo delo iz dneva v dan ... To je nekaj brezmadežnega, da si sposoben početi vse to. Če obstaja kakršna koli debata, je zgolj škodoželjna. On je najboljši,« je prepričan član Tampe Shaquil Barrett.

Na naslov v ligi NFC jug bodo morali branilci naslova počakati vsaj še en teden, saj so po trebovali poraz New Orleans Saints z New York Jets, Atlanta Falcons pa bi morali premagati Carolina Panthers, a so svetniki obračun z Newyorčani dobili. Na štadionu Raymonda Jamesa sledi ponovitev obračuna iz osmega tedna tekmovanja, ko je ekipa iz New Orleansa slavila s 36:27.