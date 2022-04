Toni Vodišek s tretjega na 10. mesto pred finalno regato

Toni Vodišek je na 51. jadralnem pokalu princese Sofije na španski Majorki v olimpijskem razredu formule kite po četrtem dnevu po nekaj padcih s tretjega nazadoval na deseto mesto pred sobotno finalno regato. V prvih sedmih regatah je zmagal v vseh plovih in vodil po prvih dveh dneh, po tretjem pa je nazadoval na tretje mesto. Koprčan je edini slovenski predstavnik, ki se je uvrstil med deseterico, ki se bo merila v soboto za visoka mesta na prvi pomembni tekmi v olimpijskih razredih v sezoni na svetu.

Krmarka Tina Mrak in flokist Jakob Božič sta v mešanem olimpijskem razredu 470 z 19. napredovala na 15. mesto, osvojila sta 112 točk v svojem prvem nastopu. Mrakova je pred tem v Veroniko Macarol desetletje krojila svetovni vrh v ženskem razredu 470, ki pa ni več del olimpijskega programa. Žan Luka Zelko je v razredu ilca 7 z 31. napredoval na 21. mesto. Ima 161 točk. Liam Orel pa je bil 103. s 312 osvojenimi točkami po 45. in 28. mestu v današnjih regatah med 166 jadralci na startni listi, od katerih trojica ni tekmovala. V razredu ilca 6 je Lin Pletikos s 56. nazadovala na 59. mesto med 89 jadralkami (172 točk).

Vodišek, prvi na svetovni lestvici in mladinski olimpijski podprvak, je imel najslabši dan na tekmovanju. Zasedel je 25, 22. in 20. mesto, v 14. regati pa je odstopil in ima tako na desetem mestu 80 točk. Povedel je Francoz Theo De Ramecourt (13 točk) in na drugo mesto potisnil rojaka Benoita Gomeza.

Ob padcu moči sledil tudi padec osredotočenosti

»Zgodil se mu je velik padec moči in obenem osredotočenosti. V vsaki današnji regati je padel enkrat ali dvakrat. Po treh dnevih tekmovanja na polno je po bolezni padla fizična pripravljenost in to se v najmočnejši konkurenci zelo pozna, moraš biti stoodstoten. Jutri bomo skušali še kaj v finalu narediti, a ne vidim, da bi bil pripravljen za kakšen večji podvig. Moč mu je vidno upadla po covidu-19, te vnetju ledvic in ušes prejšnji mesec. Pomembno pa je, da je povsem v ospredju, ko ima še dovolj moči,« je predzadnji dan pokala ocenil Tonijev trener in oče Rajko Vodišek.

Mrakova in Božič sta v petek zasedla 20. in tretje mesto. Mariborski olimpijec Zelko pa je bil 33. in deveti v svoji skupini ter je krepko popravil svojo uvrstitev.

»Vsak dan je na 'polno' pihalo, tudi danes, tako da lahko rečem, da je bila to ena mojih najtežjih regat v zadnjih letih. Tekmovanje sem končal na 21. mestu, na startni liniji nas je bilo 163, tako da je bila to kar lepa popotnica za ostale tekme v sezoni. Sedaj me čaka 14 dni premora, potem pa bo že regata v francoskem Hyresu. Ta bo dobra generalka za svetovno prvenstvo sredi maja v Mehiki,« je pojasnil Zelko.