Tragedija v Avstriji: plaz odnesel življenje talentiranega motokrosista

Pet helikopterjev in 120 ljudi je iskalo Reneja Hoferja in še dva prijatelja, ki jih je med turno smuko v bližini Salzburga presenetil plaz. Enega so še uspeli prepeljati v bolnišnico, kjer je izdihnil. Hofer je veljal za največjega talenta avstrijskega motokrosa in enega največjih na svetu. Januarja bi dopolnil 20 let, bil pa je mladinski svetovni prvak v razredu 85cc leta 2016.

Po tem, ko je utrpel številne poškodbe, se je v velikem slogu prebil v karavano svetovnega prvenstva kot član KTM v razredu MX2, kjer je bil njegov moštveni kolega Slovenec Jan Pancar. 27. oktobra se je prvič povzpel na stopničke v Nemčiji, v Pietramurati pa je slavil svojo prvo zmago. Po tem, ko je v skupnem seštevku sezono končal na šestem mestu, so ga poznavalci omenjali kot možnega kandidata za naslov in nekoč v prihodnje tudi rivala Tima Gajserja in kolegov v elitnem razredu MXGP.