Ujete tisočinke (22. 8.–28. 8.)

Liverpool se je veselil prve zmage v tej sezoni, Bournemouth je povozil z 9:0 in na večni lestvici najvišjih zmag izenačil z Manchester Unitedom in Leicestrom, ki sta od začetka Premier lige (1992/93) prav tako slavila z 9:0. Unitedu je to uspelo dvakrat na domači zelenici, v sezoni 1994/95 proti Ipswichu in v sezoni 2020/21 proti Southamptonu, Leicester pa se je v sezoni 2019/20 znesel nad Southamptonom, kar ostaja najvišja gostujoča zmaga v celotni zgodovini angleškega nogometa na najvišji ravni. Foto: Phil Noble/Reuters