Ujete tisočinke (31. 10.–6. 11.)

Končal se je redni del Uefine lige prvakov. Juventus je na domačem igrišču izubil proti PSG-ju in izpadel v ligo Evropa. Real Madrid je visoko premagal Celtic, v osmino finala lige prvakov suvereno tudi Milan in Kevin Kampl z Leipzigom. Porto je premagal madridski Atletico z 2:1 in osvojil prvo mesto v skupini B. Jan Oblak in soigralci so po zelo slabi predstavi končali nastope v evropskih tekmovanjih. Foto: Franck Fife/Afp