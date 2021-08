Unukova ugnala Rozmanovo in je sedaj na 12. mestu na EP

Z zmago nad rojakinjo Moniko Rozman se je Laura Unuk z 20. mesta povzpela na 12. Šestnajsta nosilka EP ima 4,5 točke in pol točke zaostaja za vodilnimi igralkami. Rozmanova, ki je bila pred tem krogom na presenetljivo visokem 13. mestu, je s 3,5 točke sedaj na 33. mestu. Na 41. je Zala Urh, ki je s črnimi figurami presenetila azerbajdžansko velemojstrico Turkan Mamedjarovo in ima prav tako 3,5 točke.



Nuša Hercog, četrta Slovenka na EP, je izgubila proti Izraelki Michelle Katkov in je z 1,5 točke na 106. mestu med 117 igralkami. Pet šahist je zbralo po pet točk, vodi Armenka Jelina Danieljan, druga je Azerbajdžanka Gunaj Mamadžada, tretja pa Ukrajinka Julija Osmak.



Prvenstvo se bo po 11 krogih končalo 20. avgusta.

