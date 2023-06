Urankar presenetil kajakaški svet

Anže Urankar je bil kar nekoliko presenetljivo prvo slovensko ime v finalu evropskega prvenstva v kajaku in kanuju v šprintu na 200 metrov. Specialist za divje vode, ki se je šele letos resneje lotil mirnih vod, je v Krakovu za malo ostal brez kolajne, v močni konkurenci je zasedel peto mesto in bil za mesto boljši od Špele Ponomarenko Janić. Izkušena veteranka se je nadejala, da se lahko vmeša v boj za odličja, a ji to ni uspelo, bila je šesta.

»Še eno presenečenje. Zame je bil velik uspeh in presenečenje, da sem se sploh uvrstil v finale, zdaj pa sem bil celo blizu odličja. Škoda, da ni pihalo v hrbet, temveč v prsi, to bi mi pomagalo, saj sem 20 kilogramov lažji kot tekmeci. A zaradi tega nimam grenkega priokusa. Peto mesto je odlično, pomeni dokaz, da sem odlično pripravljen in da lahko tudi divjevodaši, za kar se še vedno imam, lahko kosamo s specialisti. Res pa je, da najbrž le v najkrajši disciplini,« je bil dobre volje Ljubljančan, ki je požel precej zanimanja tudi med tekmeci.

»Pojavil sem se od nikoder. Niso me poznali, jaz nisem poznal nikogar. Govorili so mi, da sem v konkurenci velikanov, a se nisem nikogar ustrašil. Nisem imel nobenega pritiska, odveslal sem kot sem zmožen. Pri tem pa presenetil marsikoga, Srbi mi že ponujajo trening, sam pa še nisem odločil, ali bom ostal pri moji ljubezni divji vodi, ali bom bolj resno tekmoval na mirnih vodah,« je dejal dvakratni svetovni prvak v šprintu na divjih vodah, ki je pred tem nastopal tudi v kvalifikacijah na 500 metrov in namerno izpadel.

»Hotel sem privarčevati nekaj moči, hotel sem se le malo razveslati. Z Makedoncem sem tekmoval, kdo bo zadnji. To pa je bilo zelo težko, a mi je uspelo,« je izpad na 500 metrov komentiral Urankar, ki bo v zadnji disciplini dneva nastopil še v polfinalu v mešanem dvojcu. V njem bo veslal s Ponomarenko Janićevo, ki se je pred tem s pol moči uvrstila v polfinale preizkušnje na 500 metrov, a ji to na krajši razdalji ni pomagalo.