Usahnitev Otočca velika škoda

Slovenija ima z Darkom Jorgićem na čelu zelo kakovostno moško reprezentančno vrsto. FOTO: Josep Lago/AFP

Privajanje Jorgića

Slovenski šport se mora pri ukrepih zdravstvene narave sprijazniti z novo stvarnostjo. Vrhunska kategorija trenira in tekmuje po novih načelih, v mlajših razredih je dejavnost ustavljena. Tudi v namiznem tenisu, kjer v Novem mestu v NTK Krka trenersko vlogo opravlja od let 2013 do 2016 štirikratna zaporedna posamična državna prvakinja»V začetku oktobra smo še vadili, od 10. istega meseca so vrata zaprta, treniralo se je nato še v prvem delu novembra,« pravi Fajmutova, ki v dolenjski metropoli vadi naraščajnike od začetnikov do mladincev, tako fante kot dekleta. Zaradi ustavitve vadbe zdaj treningi oziroma napotki zanje krožijo prek zooma, drugače so se otroci in mladina na brušenju svojega znanja srečevali v dvorani, že pred leti preurejeno za namiznoteniški šport, v novomeškem predelu Drgančevje. Tam pa v NTK Krka igro z loparjem in ne bomo več rekli celuloidno žogico, ker je danes drugačne snovi, prakticira približno 50 posameznikov in posameznic.»Imamo odlične razmere za delo, devet miz je na voljo, tam lahko vadimo celoten dan. Škoda pa je, da ni več dejaven namiznoteniški center na Otočcu, vsekakor bi bilo zelo pozitivno, da bi si naraščajniki lahko pogledali kakšen trening najboljših slovenskih igralcev in igralk ali lahko z njimi tudi kaj odigrali.Sicer imamo glede širjenja priljubljenosti namiznega tenisa na tem koncu predstavitve na različnih osnovnih šolah denimo krožke enkrat na teden, med slehernimi počitnicami ob pomoči Olimpijskega komiteja Slovenije poteka akcija razširjanja namiznoteniške kulture, tu je tudi vsako sredo brezplačno igranje tega športa,« pove 30-letnica z Raven na Koroškem, ki je seveda športno globoko vezana, tako kot na tistem koncu denimo odbojkarji ali plavalci, na klub Fužinar. Ob športu je bila tudi študijsko zelo uspešna, diplomirala je na mariborski pedagoški fakulteti, in sicer v smeri športno treniranje.Kot dejavna športnica je ob ravenskem športnem ponosu, s Fužinarjem Inter diskontom je bila sedemkrat zapored ekipna prvakinja Slovenije, uspešno igrala v drugi nemški ligi za Saarbrücken, zdaj že šesto leto igra v elitni hrvaški ligi. Štiri leta je tekmovalno prebila v Zagrebu za Dr. Časl, s to ekipo je bila štirikrat zapored ekipna državna prvakinja, leto dni je igrala v Hodošanu, zdaj je članica Vrsarja. K hrvaškim titulam pa moramo dodati še tudi skupaj več kot 40 naslovov državne prvakinje v domovini, poleg posamičnih in ekipnih, ki smo jih že omenili, še v dvojicah.»Glede udejstvovanja v hrvaški ligi je položaj takšen, da je prvenstvo prekinjeno, prvotno je bilo do srede decembra, očitno bo treba počakati še nekaj časa,« navrže Korošica. No, tudi v Sloveniji ne bo polnega športnega zamaha na vseh ravneh še nekaj dni, tednov, mesecev ... »Kar se dogaja zaradi korone, je po eni strani tudi malce žalostno, otroci so do zdaj veliko trenirali, zdaj tega ne morejo, niti se ne morejo udeleževati tekmovanj.Tudi denimoje glede igranja s Saarbrücknom po vnovičnem zagonu lige prvakov po pol leta dejal, da mu je premor zelo škodil, ni bil navajen vnovičnega tekmovalnega ritma. Sicer pa imamo z Jorgićem kot delom ekipe zelo kakovostno moško reprezentančno vrsto, zelo je napredovala. Pri ženskah jedolgo časa imela težave s poškodbo, z zelo dobrimi igrami bi se lahko prek kvalifikacij celo še uvrstila na olimpijske igre. Druge igralke so mlajše in si še nabirajo izkušnje,« je sklenila Manca Fajmut.