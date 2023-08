Usik nokavtiral britanskega izzivalca, ki se je jezil: Okradli so me!

Ukrajinski boksarski šampion Oleksandr Usik je še drugič ubranil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO. Na spektaklu v Vroclavu je pred 45.000 gledalci v deveti rundi s tehničnim nokavtom prisilil k vdaji britanskega izzivalca Daniela Duboisa.

Toda 25-letni Londončan, ki je doživel drugi profesionalni poraz (v statistiki ima tudi 19 zmag, od katerih je 18 dosegel z nokavtom), se ni strinjal z izidom. Jezil se je na odločitev portoriškega sodnika v ringu Luisa Pabona, ki je v peti rundi njegov udarec označil za prepovedanega pod pas. Usik si je takrat, da si je opomogel, vzel skoraj štiri minute premora, po katerem je nadaljeval z lomljenjem tekmečevega odpora. V osmi rundi je Duboisa prvič spravil na kolena, v deveti pa z desnim direktom še drugič. Ker se ni pravočasno postavil na noge, je sodnik prekinil dvoboj in za zmagovalca razglasil 36-letnega Ukrajinca.

Ukrajinski šampion je slavil 21. zaporedno zmago. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

»To je bila goljufija, ukradli so mi zmago!« se je jezil Dubois, medtem ko je njegov trener Don Charles ob posnetku omenjenega nizkega aperkata besno kričal: »Ali je bil to udarec pod pas?« Bilo je resnično na meji. Usik je ponavljal, da to ni balet. »To je boks – kraljevi šport!« je poudarjal novi-stari svetovni prvak, potem ko je slavil še 21. zaporedno zmago (14. z nokavtom). Po njej se je zahvalil vsem, ki so mu pomagali v pripravah, posebej pa je izpostavil ženo Jekaterino in vse ukrajinske vojake, ki branijo domovino pred zloveščimi ruskimi agresorji.

V peti rundi je Oleksandr Usik potreboval kar nekaj časa, da si je opomogel od (pre)nizkega udarca. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Na vprašanje, ali se bo naslednjič pomeril z Duboisovim rojakom Tysonom Furyjem, je kot iz topa izstrelil: »Jaz sem pripravljen – z njim bi lahko boksal že jutri,« je ukrajinski šampion povedal o morebitnem obračunu s »Ciganskim kraljem« oziroma »kraljico«, kakor ga je preimenoval ...