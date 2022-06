V Kopru se začenja gimnastični praznik

Za lepo popotnico pred koprskim tekmovanjem sta minuli konec tedna s kolajnama v Osijeku poskrbeli Teja Belak in Tjaša Kysselef, ki sta prvi imeni sedemčlanske slovenske vrste. Poleg Belakove in Kysselefove žensko ekipo v Kopru sestavljata še Lucija Hribar in debitantka v članski kategoriji, Zala Trtnik.

Ob tako močni reprezentanci, lani je Kysselefova v Kopru zmagala, Hribarjeva pa je bila tretja na bradlji, so cilji jasni.

»Želimo ponoviti, kar smo naredili že v Osijeku. Po poškodbi se vrača tudi Zala Trtnik in tudi zanjo menim, da se lahko ob dobri izvedbi prebije v finale in vmeša v boj za odličja,« je povedal selektor Andrej Mavrič.

V moški konkurenci se bodo domačim navijačem na najvišji ravni predstavili Luka Bojanc na krogih, Nikolaj Božič na parterju in Luka Kišek na konju z ročaji.

Kvalifikacije, organizatorji pričakujejo 210 tekmovalcev, so na sporedu v četrtek in v petek, v soboto in nedeljo sledijo še finali po orodjih.