V Mariboru tudi Kremljov, v Beogradu Tyson

V Mariboru so (za)pele pesti. V tamkajšnji športni dvorani Leona Štuklja se je namreč včeraj začelo državno prvenstvo v boksu, na katerem se po besedah prirediteljev iz ŽBK Maribor med seboj meri 118 borcev iz 23 slovenskih klubov.



Jutrišnje obračune, ki se bodo tako kot nedeljski začeli ob 15. uri, si bo med drugimi ogledal tudi Umar Kremljov, ki so ga decembra lani izvolili za predsednika Svetovne amaterske boksarske zveze (AIBA). S seboj je v dar pripeljal za tovornjak opreme, ki jo bodo razdelili med slovenske klube.



Državno prvenstvo je sicer za naše najboljše (amaterske) boksarje na nek način tudi priprava za svetovno prvenstvo, ki bo med 26. oktobrom in 6. novembrom v Beogradu. Najresnejši slovenski kandidati za nastop na tekmovanju v srbski metropoli so Tadej Černoga (BK Portorož, do 60 kg), Nik Nikolov Veber (DBV Fužinar, do 63,5 kg), Aljaž Šircelj (FCL Ljubljana, do 67 kg), Edin Sejdinović (BK Tivoli, do 71 kg), Marko Makovec (BK Tivoli, do 75 kg), Gregor Starašinič (BK Tivoli, do 81 kg) in Aljaž Ban (BK Tivoli, do 92 kg).



Srbski prireditelji svetovnega prvenstva sicer obljubljajo tudi prihod legendarnega Američana Mika Tysona in ukrajinskega šampiona Oleksandra Usika, ki si je prejšnjo soboto v Londonu z zmago nad Anthonyjem Joshuo priboksal naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO.



