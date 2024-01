V Pariz po športni in poslovni uspeh ter izjemno promocijo

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac je ob vstopu v drugo leto mandata osredotočen na priprave krovne slovenske športne zveze na poletne olimpijske igre v Parizu. V njih vidi izjemno priložnost za Slovenijo, ki bo v Parizu ciljala na odmeven nastop tako na športnem kot tudi na poslovno-diplomatskem področju. Izkušeni gospodarstvenik, dolgoletni prvi mož Gorenja in nato podpredsednik kitajske multinacionalke Hisense, je ob izvolitvi na čelo OKS decembra 2022 napovedal izboljšanje dialoga z deležniki v športu in z državo. Kot je ocenil v pogovoru za STA, je to že prineslo rezultate, tako v obliki zvišanja sistemskih sredstev za šport kot tudi krepitve mednarodnega delovanja OKS.

OKS ste globlje začeli spoznavati že pred izvolitvijo, v zadnjem letu pa kot predsednik. Vas je v tem zadnjem obdobju kaj presenetilo - bodisi v pozitivnem ali negativnem smislu?

Naj omenim le to, da na mednarodni ravni kontakti, z izjemo nekaterih posameznikov, niso bili pretirano razviti. Zdi se mi, da sem ravno v tem mednarodnem delu v prvem letu lahko skupaj z odlično ekipo naredil velik korak naprej, spoznal ogromno ljudi v Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) in v evropskih olimpijskih komitejih. Pravzaprav sem bil pozitivno presenečen, kako so bili člani mednarodne olimpijske družine veseli, da smo okrepili aktivnosti OKS na mednarodni ravni.

To bo najbrž pomembno pri pripravah na letošnje OI v Parizu. Kako potekajo priprave na slovensko udeležbo?

Naše načrte za te igre smo zastavili pravočasno in smelo, saj se zavedamo, da je to izredna priložnost, ki je ne kaže zamuditi. Po 12 letih bodo olimpijske igre ponovno na evropskih tleh. Računamo na močno športno udeležbo, zna se zgoditi, da bo ta največja do zdaj, tako da smo na eni strani dali maksimalno podporo vsem športnim organizacijam. Po drugi strani pa smo se lotili poslovnega, organizacijskega in logističnega dela tudi v okviru Slovenske hiše, ki smo jo zastavili zelo ambiciozno in s pomočjo katere želimo celovito predstaviti Slovenijo. Ravno v teh dneh smo bili s širšo ekipo v Parizu, kjer smo urejali logistični in organizacijski del, vključno z vsebino in dogodki v okviru Slovenske hiše.

Ta bo postavljena tako rekoč v središče dogajanja, v neposredni bližini hiše gostiteljice Francije. Lahko predstavite že konkretne vsebine?

S Slovensko hišo želimo predstaviti slovenski šport, gospodarstvo in turizem, pa tudi našo kulturo, znanost in kulinariko. Hiša bo tudi izvrstna platforma za poslovne in diplomatske stike na najvišji ravni. Slovenijo bomo predstavili kot vrhunsko destinacijo za športni turizem in kolesarstvo, organizirali bomo poslovna srečanja med francoskimi in slovenskimi poslovnimi voditelji, govorili bomo o slovenskem modelu športa, trajnostnem razvoju, družbeni odgovornosti, opolnomočenju žensk, pomenu športa na razvoj mladih, medgeneracijskem sožitju oz. vključenosti starejših v šport ter še mnogočem.

Pariz bo sredi poletja središče olimpijskega utripa. FOTO: Paris2024.org

V kampanji za predsednika OKS ste izpostavili potrebo po boljšem dialogu z različnimi deležniki, tudi z državo, na področju športa. Obenem ste pozvali k podvojitvi sistemskih sredstev za šport. V letu 2023 so se ta povečala za skoraj 30 odstotkov, letos se obeta rekorden letni program športa, vreden 45,2 milijona evrov. Ste zadovoljni z napredkom?

Glede na razmere smo lahko zelo zadovoljni, da smo že prvo leto skoraj za 30 odstotkov povečali sistemska sredstva za šport in da se bomo že v drugem letu mandata močno približali želeni meji 50 milijonov evrov, ki predstavlja podvojitev zneska ob začetku. To je bila napoved, ki sem jo dal v volilnem programu. Imamo res dober dialog z vlado, z vsemi ministrstvi, seveda še posebej z ministrstvom, ki pokriva šport, gospodarstvo in turizem. Zelo sem vesel, da smo ta dialog vzpostavili, da je korekten, pragmatičen, da imamo redne mesečne sestanke, na katerih je navzoča celotna ministrova ekipa, da prihajamo pripravljeni z obeh strani in iščemo rešitve v korist slovenskega športa.

Kako žonglirate z različnimi interesi znotraj športne družine v Sloveniji? Vemo, da se interesi velikih in manjših zvez, ekipnih in individualnih športov včasih razlikujejo.

OKS je krovna organizacija za vse - individualne, kolektivne, velike, male, komercialne, nekomercialne zveze in šport na lokalni ravni, in v tem smislu ni delitve, sem predsednik enih kot drugih. Po drugi strani pa je absolutno potrebno razumeti razlike med njimi in jih tudi ustrezno naslavljati. Ravno zato smo se v pisarni olimpijskega komiteja tudi organizirali na način, da še posebej manjšim, manj komercialnim zvezam, nudimo več poslovne, marketinške, pravne in druge podpore. Naši zaposleni za okoli 15 nacionalnih panožnih športnih zvez opravljajo računovodske storitve. Nudijo tudi podporo pri prijavah na evropska sredstva, povečali smo tudi dostop do likvidnostih sredstev tem zvezam.

Pred predsednikom OKS so zelo pisani meseci. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Razlike v interesih so na svojevrsten način prišle do izraza pri vprašanju morebitne prodaje Športne loterije tujemu vlagatelju. Veliko je bilo javne polemike o tem. Po umiku potencialnega kupca je potihnila. Je kaj novega na tem področju?

Zaradi neobstoja zaveze države v smislu trajnejše nespremenjenosti zakonodaje in številnih poskusov v smeri demonopolizacije trga športnih stav je morda v tem trenutku najbolj pomemben napredek ta, da smo se vsi lastniki Športne loterije dogovorili, da bomo glede tega vprašanja delovali bolj povezano in se bolj usklajevali med sabo. Vse seveda v smislu čim bolj optimalnega izvajanja strategije družbe in ustvarjanja vrednosti za lastnike ter za razvoj športa ter invalidskih in humanitarnih organizacij. Pri tej temi je torej zelo pomemben tudi razmislek ostalih lastnikov, saj ima OKS le petinski delež, seveda pa ostaja ključno vprašanje, kakšna bo prihodnja ureditev trga.

Še ena naložba OKS je 13-odstotni delež v družbi Bežigrajski športni park. V zadnjem obdobju kaže na možnost dogovora med državo in glavnim investitorjem Jocem Pečečnikom ...

Zdi se mi, da imamo izjemno priložnost, da v naslednjih tednih morda presekamo ta večletni gordijski vozel. Nenazadnje je bilo opravljenih več cenitev in kot sta komentirala druga solastnika v tej zgodbi, mestna občina Ljubljana in družba Elektronček, ni druge rešitve, kot da se ali pridobi gradbeno dovoljenje ali pa da država zadevo odkupi. Mislim, da si to zaslužijo Slovenija, Ljubljana, Plečnikova kulturna dediščina, slovenski šport in kultura, saj gre za prostor, kjer bi se lahko odvijale različne zanimive vsebine v korist ljudi.