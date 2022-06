V polfinale pet od šestih slovenskih kajakov

Slovenski tekmovalci so dobro, a brez presežka, začeli tretjo tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V dopoldanskih kvalifikacijah na savskih brzicah v Tacnu se je v sobotni polfinale uvrstilo pet od šestih slovenskih kajakov.

V konkurenci kajakašev sta si Martin Srabotnik in Peter Kauzer kljub dotiku sobotni polfinale priveslala že v prvi vožnji z 11. oziroma 12. mestom, medtem ko je po ponesrečeni prvi vožnji drugi polfinale ujel tudi Ulan Valant s sedmim mestom, čeprav je naredil en dotik.

Med kajakaši je bil v prvi vožnji kvalifikacij najhitrejši Italijan Giovanni de Gennaro, ki je kljub kratki progi za več kot sekundo ugnal še enega od favoritov, Čeha Jirija Prskavca, tretji je bil Britanec Bradley Forbes-Cryans.

Med kajakašicami sta napredovala dva od treh slovenskih čolnov. Eva Terčelj si je z 12. mestom že v prvi vožnji kvalifikacij zagotovila polfinale, v drugi vožnji pa je polfinale za las ujela Eva Alina Hočevar, ki je bila deseta, medtem ko je Ajda Novak končala mesto za njo in z 22 stotink sekunde počasnejšim časom od Hočevarjeve končala tekmovanje.

Nemka Elena Lilik je bila najhitrejša v kvalifikacijah pred Britanko Kimberley Woods in Brazilko Ano Satila.

Popoldne od 14.15 naprej bodo v Tacnu še kvalifikacije za kanuistke in kanuiste. Za Slovenijo bodo tekmovali Lea Novak, Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog, Anže Berčič, evropski prvak Benjamin Savšek ter zmagovalec uvodne tekme v Pragi Luka Božič.

V soboto bodo polfinalni in finalni boji kajakašic in kajakašev, v nedeljo pa še kanuistk in kanuistov. Po koncu tega se bodo na progi merili še ekstremni slalomisti.