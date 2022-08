V Split ne na izlet, temveč po zmago

Pred slovensko vaterpolsko reprezentanco je prvič po 16 letih nastop na evropskem prvenstvu. Selektor Krištof Štromajer je tako izbral potnike za Split, ki bodo prihodnji teden igrali v skupini uvodnega dela proti Madžarom, Srbom in Izraelcem.

»Najraje bi vzel vse igralce, ki so bili na pripravah, toda prostora je le za petnajsterico. Žal mi je, da ne morem nobenega vzeti s seboj za nagrado. V prvi vrsti bi si to zaslužila Juš Vončina in Enej Potočnik, predvsem zaradi njunega pristopa, odnosa in prizadevnosti. Na koncu je bilo ključno, da sem se za potnike odločal po igralnih mestih,« je poudaril selektor, nekoč eden vodilnih slovenskih vaterpolistov: »Če bi šli v Split le na dopust, bi vzeli same mlade igralce, tako pa dejansko gremo na zmago proti Izraelu. Ta bi nam pomenila zelo veliko, ampak tudi če to tekmo izgubimo, prvenstva še ne bo konec.«

Seznam reprezentance za EP v Splitu – vratarja: Jure Beton (Triglav), Gašper Žurbi (Waterpolo); leva stran: Martin Puš (Ljubljana Slovan), Martin Stele (Calcit), Jan Justin, Jaša Lah (oba Triglav); desna stran: Matej Nastran (Koper), Benjamin Popović, Aleksander Paunović (oba Triglav), Vukašin Stefanović (Ljubljana Slovan); branilca: Aleksander Cerar (Calcit), Marko Blažić (Primorje Rijeka); centri: Jaša Kadivec, Matic Rahne, Aljaž Troppan (Triglav Kranj).