V srbski medijski vojni je Janševa vlada obrnila hrbet slovenski javnosti

Slovenski televizijski gledalci, ki vneto spremljajo športno dogajanje, so se znašli v nehvaležnem položaju. V zadnjem desetletju se je ponudba športnih televizijskih programov sicer izdatno razširila, kljub temu pa smo bili ob nedavni odmevni tekmi košarkarske reprezentance Slovenije proti Hrvaški v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo priča neizmernemu ogorčenju in žalosti športne javnosti, ker je prenos na Sportklubu dosegel le kakšno tretjino prebivalstva. Raziskali smo, zakaj se dogajajo takšne anomalije v slovenskem medijskem prostoru.

Velika večina zainteresiranih gledalcev se je torej obrisala pod nosom za spektakel v razprodani dvorani Stožice, če že niso pohiteli do sosedov ali bližnjega bara, ki so naročeni na edinega operaterja (Telemach) z omenjenim medijem v programski shemi. Plaz pojasnil, ki smo jih slišali in prebrali v dneh po tekmi, še zdaleč ni prinesel enoznačnega odgovora, zakaj je do tega prišlo. Vzrok je globlji, kot bi si lahko predstavljali na prvo žogo.