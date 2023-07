V Tivoliju tudi vodilni trije igralci s svetovne lestvice

V glavnem delu namiznoteniškega turnirja WTT Star Contender, ki se bo v sredo začel v ljubljanski dvorani Tivoli, bosta v ženski konkurenci med posameznicami slovenske barve zastopali Ana Tofant in Sara Tokić, med moškimi pa bodo skušali svojo kožo čim dražje prodati Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar.

Preostali naši igralci in igralke, ki so si prizadevali v glavni del prebiti prek kvalifikacij, niso bili uspešni. V uvodnem kvalifikacijskem krogu so se danes od tekmovanja v moški konkurenci poslovili Brin Vovk Petrovski, Aljaž Godec in Miha Podobnik, v ženski pa so hitro izpadle Enya Moltara, Tjaša Novak in Lara Opeka. Neuspešna je bila tudi dvojica Opeka-Moltara.

Vovk Petrovski je moral v treh nizih premoč priznati singapurskemu tekmecu, Yew En Koen Pang je bil boljši 11:6, 11:5 in 12:10. Podobna usoda je doletela Podobnika, od katerega je bil s 3:0 (10, 7, 10) boljši Hrvat Filip Zeljko, medtem ko je Godec klonil proti Čehu Lubomirju Jančariku z 0:3 (-3, -8, -2).

Romunka Irina Ciobanu je s 3:0 (6, 6, 4) izločila Enyo Moltaro, od Tjaše Novak pa je bila s 3:1 (5, -9, 2, 3) boljša Italijanka Giorgia Piccolin, Lara Opeka, od pa je z 0:3 (-5, -5. -9) izgubila s Hoi Man Karen Lee iz Hongkonga.

V Ljubljani se bodo sicer občinstvu predstavili vodilni trije namiznoteniški igralci s svetovne lestvice, kitajski asi Fan Zhendong, Wang Chuqin in Ma Long. Skupaj bo v Tivoliju nastopilo skoraj 300 tekmovalcev in tekmovalk iz 45 držav.