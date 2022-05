V želji po cenejših vstopnicah Slovenci nad evropskim povprečjem

Več kot dve tretjini Evropejcev in 60 odstotkov Slovencev letos kljub omejitvenim ukrepom zaradi pandemije novega koronavirusa načrtuje ogled športnega dogodka v živo, v raziskavi ekonomije športa ugotavlja Mastercard. Naklonjenost športu kaže tudi ugotovitev, da se jih namerava polovica odpraviti na športne počitnice.

Lani so bili najbolj priljubljeni športni dogodki v Evropi nogomet, košarka in tenis, med Slovenci pa nogomet, košarka in kolesarjenje. Sodeč po ugotovitvah raziskovalcev želi vse več Evropejcev obiskati športne dogodke v živo. S tem namenom je v tujino pripravljenih odpotovati 44 odstotkov Evropejcev, med Slovenci jih je takih 32 odstotkov.

Raziskava je tudi razkrila, da vsak četrti Evropejec in 23 odstotkov Slovencev izgubi zanimanje za šport, če tekem ali dogodkov ne morejo spremljati v živo. Pri tem večina najbolj pogreša vzdušje in druženje, kar še dodatno poudarja pomen obiskovanja športnih dogodkov za evropsko kulturo in družbo.

Polovica Evropejcev si obenem želi tudi nižjih cen vstopnic, kjer so Slovenci (59 odstotkov) nad evropskim povprečjem. Raziskavo je Mastercard opravil med 24. novembrom in 14. decembrom lani na vzorcu 1000 ljudi. V njej so poleg Slovencev med drugim sodelovali Avstrijci, Francozi, Nemci, Italijani, Poljaki, Španci, Bolgari in Britanci.