Valižan na Finskem zmanjšal zaostanek za Fincem

Valižan Elfyn Evans (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Finskem. Na deveti postaji sezone je slavil zanesljivo in danes le še potrdil prevlado v tem koncu tedna. Najbližji zasledovalec, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), je zaostal 39 sekund.

Evans je temelje za zmago postavil že v petek, v soboto pa je dobil sedem od osmih hitrostnih preizkušenj. Danes so bile na sporedu le še štiri in Evansu je prednost uspelo še nekoliko povečati. Tretji je bil na koncu Japonec Takamoto Kacuta (Toyota), ki je zaostal več kot minuto in pol.

Za štiriintridesetletnega Valižana je to sedma zmaga na relijih za SP, druga letošnja po hrvaški preizkušnji.

V seštevku sezone je na drugem mestu, ima pa 25 točk zaostanka za vodilnim, svetovnim prvakom Kallejem Rovanperäjem (Toyota). Ta je, tako kot še eden od kandidatov za zmago, Estonec Estonec Ott Tänak (M-Sport Ford), dirko končal predčasno že v petek.

»Zelo dober konec tedna. Seveda nam je žal, da Kalle ni bil uvrščen, toda sam sem se za volanom počutil sijajno. Na teh cestah je pravi užitek voziti, zato sem še posebej vesel, da sem zmagal tu. Vzdušje ob cestah je fantastično, poleg tega pa nam je še uspelo zmanjšati zaostanek v SP,« je bil z razpletom zelo zadovoljen Evans.

Za piko na i je danes dobil še zadnjo hitrostno preizkušnjo, power stage, in s tem še pet dodatnih točk v SP.

Za Toyotine dirkače je klasični reli v okolici Jyväskyläja pravzaprav domača dirka, saj ima japonska tovarna prav tam svoje evropsko središče za reli.

Elfyn Evans (desno) in sovoznik Scott Martin sta se veselila druge zmage v sezoni. FOTO: Hannu Rainamo/AFP

Na petem mestu je dirko končal domačin, nekdanji zmagovalec tega relija Jari-Matti Latvala. Pri 38 letih je nekdanji dirkač, ki je zdaj vodja Toyotine ekipe in že tri leta ne tekmuje več, na povabilo svojega moštva dobil še eno posebno priložnost za aktivni nastop na tem klasičnem reliju, kar je bila zanj že 210. dirka v SP. Čeprav ni bil v igri za stopničke, je z zanesljivo vožnjo in petim mestom pokazal, da je še vedno mojster volana.

Z velikim razočaranjem se je dirka končala za njegovega mladega varovanca Rovanperäja. Svetovni prvak je tudi letos zaman naskakoval zmago na domačem reliju, tokrat je sicer dobro začel, a se je reli zanj končal že v petek dopoldne. Na enem od prevojev na široki makadamski cesti je naredil napako, dirkalnik je zavrtelo in obrnilo na streho. Ne on ne sovoznik Jonne Halttunen nista bila poškodovana, a v ekipi Toyote zaradi poškodb avtomobila niso mogli popraviti in usposobiti za nadaljevanje.

Nekdanji prvak Tänak je zaradi trčenja in poznejših tehničnih težav z dirkalnikom prav tako odstopil že na začetku druge etape.

V SP ima Rovanperä 170 točk, Evans jih ima 145, Neuville pa je tretji s 134 točkami. Med konsktruktorji vodi Toyota s 378 točkami, Hyundai jih ima 311, M-Sport Ford pa 205.

Naslednja postaja SP bo reli Akropolis v Grčiji od 7. do 10. septembra.

VN Finske:

1. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) 2:33:11,3

2. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) + 39,1

3. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Jap/Irs/Toyota) 1:36,7

4. Teemu Suninen/Mikko Markkula (Fi/Hyundai) 1:41,0

5. Jari-Matti Latvala/Juho Hänninen (Fin/Toyota) 4:09,4

SP skupno:

1. Kalle Rovanperä (Fin/Toyota) 170

2. Elfyn Evans (VBr/Toyota) 145

3. Thierry Neuville (Bel/Hyundai) 134

4. Ott Tänak (Est/M-Sport/Ford) 104

5. Sebastien Ogier (Fra/Toyota) 98