Veliko presenečenje: V ring se vrača eden od največjih

Mehiški boksarski zvezdnik Saul »Canelo« Alvarez je svojo premoč potrdil tudi proti kubanskemu izzivalcu Williamu Scullu in slavil že 63. profesionalno zmago. Z njo je šampionskima pasovoma po različicah WBC in WBO dodal še lovoriko združenja IBF ter znova postal absolutni svetovni prvak supersrednje kategorije.

»Zame je bil to dolgočasen dvoboj. William si ni prizadeval zmagati, poskušal je le preživeti. Sovražim takšne obračune,« je 34-letni šampion iz Guadalajare povedal po dvoboju v Riadu, ki ga je dobil po točkah s 115:113, 116:112 in 119:109. Scull, ki trenira in živi v Berlinu, je imel drugačen pogled na njun spopad.

»Držal sem se načrta in imel nadzor nad dvobojem. Gojim kubanski slog boks, to pomeni, da udarjam iz nasprotnih napadov. Po mojem mnenju sem naredil dovolj za zmago, zaradi česar sem razočaran nad rezultatom,« je poudaril 32-letni Kubanec, ki je doživel prvi profesionalni poraz po 23 zmagah.

»Canelo« je po novem uspehu (v poklicni statistiki ima tudi po dva neodločena izida in poraza) svoj pogled že usmeril proti septembrskemu obračunu na štadionu v Las Vegasu, na katerem se bo udaril s še neporaženim Američanom Terenceom Crawfordom (41 zmag, 31 z nokavtom). »Terence je eden od najboljših na svetu. Rad si delim ring z borci njegovega kova. To bo pravi spektakel,« je prepričan Alvarez.

V ring se vrača tudi Manny Pacquiao. FOTO: Erik De Castro/Reuters

Legendarni Pacquiao julija za šampionski pas

Boksarske ljubitelje pa je presenetila novica o vrnitvi v ring Mannyja Pacquiaa (62 zmag, 2 neodločena izida, 8 porazov). Filipinski zvezdnik, ki bo konec leta praznoval 47. rojstni dan, se bo julija z 29-letnim Američanom Mariom Barriosom (29 zmag, 1 neodločen izid, 2 poraza) udaril za naslov svetovnega prvaka v velterski kategoriji po različici WBC.

»Pri svojih 40 letih sem se vpisal v zgodovino z zmago nad Keithom Thurmanom, dobrih pet let pozneje pa imam še vedno občutek, da lahko dam veliko boksu, saj v zadnjem obdobju nisem prejel nobenih udarcev,« je že pred časom razmišljal legendarni Pacquiao, ki je v tem športu osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Nazadnje je boksal avgusta leta 2021, ko je po točkah izgubil s Kubancem Yordenisom Ugasom.