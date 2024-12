Pičla dva meseca po operaciji se je zmagoslavno vrnil v ring

Zadovoljni so bili tudi Andrejev trener Slobodan Anđelić (levo), menedžer Petar Colnar in fizioterapevtka Marina Gašparić (desno). FOTO; Zoran Gudžulić

Izkušeni slovenski profesionalni boksarse je po krajšem prisilnem premoru zaradi operacije levega kolena uspešno vrnil v ring. Na sinočnji mednarodni prireditvi v Veliki Gorici je slavil še 17. zmago, potem ko je po dobrih sedmih mesecih še drugič po soglasni sodniški odločitvi premagaliz BiH (16 zmag, 66 porazov).

»Čeprav sem boksal veliko bolje kot v najinem prvem dvoboju, nisem bil najbolj zadovoljen. A recimo, da je bilo v redu glede na to, da sta od operacije meniskusa minila komaj dva meseca,« je sporočil 34-letni Ljubljančan, ki se bo po dveh dneh počitka v torek spet vrnil na trening. Da bo, ko se mu bo ponudila nova priložnost za nastop, nared.

Kdaj bo imel naslednji dvoboj, še ne ve. Do takrat bo vadil in hujšal, da se bo vrnil v superveltersko kategorijo (do 69,85 kg). V obeh taborih so se namreč dogovorili, da boksarja tokrat nista bila težja od 76 kilogramov.