Velikončno darilo, vredno več kot pet milijonov evrov

Fundacija za šport (FŠO) je na seji sveta fundacije prejšnji teden razdelila del sredstev, ki so bila na voljo z javnim razpisom za leto 2022. Za slovenski šport je bilo v slednjem na voljo deset milijonov evrov, so sporočili iz FŠO. Pri tem je za programe nacionalnih panožnih športnih zvez že izplačala več kot milijon evrov.

Fundacija za šport je pred velikonočnimi prazniki razdelila več kot polovico sredstev. Za področja tekmovalnega športa s podpodročjema vrhunskega športa ter športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, družbene in okoljske odgovornosti v športu, organiziranosti v športu ter športnih prireditev in promocije športa je fundacija razdelila 5,5 milijona evrov.

Športne organizacije so sicer v razpisnem roku s 1063 vlogami zaprosile za kar 33,9 milijona evrov sredstev. Večina, 25,8 milijona, se je nanašala za programe, preostalo pa za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi.

»Vesel sem, da smo iz razpoložljivih sredstev prve dele plačil nacionalnim zvezam za področje vrhunskega športa za leto 2022 že nakazali,« je povedal predsednik sveta Fundacije za šport Aleš Remih.

»Finančna malha FŠO se je tudi za leto 2022 nekoliko okrepila, a je še vedno veliko premajhna, da bi pokrila vsaj večji del zaprošenih sredstev. Kljub temu fundacija še naprej dokazuje, da je država z njeno ustanovijo pred dobrimi 20 leti sprejela za šport zelo pomembno in dobro odločitev, saj je od takrat eden glavnih stebrov financiranja slovenskega športa,« je ob tem poudaril Remih.

Fundacija za šport sredstva pridobiva iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo, pri čemer sta glavna koncesionarja Loterija Slovenije in Športna loterija. FŠO od prve prejme 20 odstotkov koncesijskih dajatev, od druge pa 80 odstotkov.