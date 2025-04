Velikonočna dirka po okusu Gajserja

Potem ko je na VN Trentina dobil obe vožnji in v Pietramurati pred množico slovenskih navijačev osvojil 59 točk od možnih 60, bo slovenski as v motokrosu Tim Gajser favorit tudi na VN Švice, ki bo zaradi velikonočnih praznikov izjemoma v ponedeljek.

Gajser (Honda) ima v razredu MXGP po petih dirkah 39 točk prednosti pred Romainom Febvrom (Kawasaki), tretji Glenn Coldenhoff (Fantic) zaostaja že 78 točk. Proga v Frauenfeldu ustreza petkratnemu svetovnemu prvaku, lani je tam dobil obe vožnji.

»Prejšnji konec tedna v Trentinu je bil res izjemen, tudi zaradi vseh navijačev in zmag v obeh vožnjah. Videti vso to množico z zmagovalnega odra je res nepozabno. Lani sem v Švici zmagal, nanjo imam lepe spomine. Upam, da bom lahko nadaljeval niz in dodal še kakšno zmago,« pravi Tiga243. Nastopil bo tudi Jan Pancar (KTM), ki je bil v Trentinu sedmi in je skupno skočil na 15. mesto.

Kvalifikacije bo v soboto ob 17.15, prva vožnja za VN Švice v ponedeljek ob 14.15, druga ob 17.10.