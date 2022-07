Verstappen najhitrejši v kvalifikacijah, srebrni puščici v ogradi

Oba dirkača Mercedesa, Britanca Lewis Hamilton in George Russell, pa sta v kvalifikacijah poskrbela za dve rdeči zastavi, potem ko sta po dirkaških napakah pristala v ogradi. Oba sta jo odnesla brez posledic, veliko težav pa bodo imeli do sobotnega nadaljevanja dirkaškega sporeda njuni mehaniki. Russell bo šprintersko dirko začel s petega, sedemkratni svetovni prvak Hamilton pa z desetega mesta.

V prvi vrsti bo družbo aktualnemu svetovnemu prvaku Verstappnu delal Monačan Charles Leclerc (Ferrari). V drugi bosta startala Španec Carlos Sainz mlajši (Ferrari) in Mehičan Sergio Perez (Red Bull). Prve tri dirkače je ločilo vsega 82 stotink sekunde. Dirka v Avstriji poteka po posebnem preizkusnem sporedu, ki so ga v F1 vpeljali že lani in ga za letos nekoliko spremenili. Sobotna šprinterska dirka se bo začela ob 16.30, še pred tem pa bo na vrsti drugi prosti trening ob 12.30.

Dirka za VN Avstrije bo v nedeljo ob 15. uri, startna mesta pa bo določila sobotna šprinterska dirka. Na njej se bodo delile tudi točke za razvrstitev v svetovnem prvenstvu. Prvi dirkač bo prejel osem točk, drugi sedem, tretji šest in tako naprej do osmega mesta, ki je vredno eno točko.

V skupnem seštevku ima Verstappen 181 točk, 147 jih je zbral Perez, s 138 pa sledi Leclerc.