Veter odpihnil nadaljevanje bitke ob Novi Zelandiji

Zmagovalec lovi sedem zmag

Uradni čoln organizatorjev sporoča, da je nadaljevanje dvoboja preloženo za en dan. FOTO: Michael Bradley/AFP

Četrti dan 36. jadralskega pokala Amerike med branilcem naslovain izzivalcemiz Italijo je v morju predzaradi pomanjkanja vetra prestavljen za en dan, so na spletni strani sporočili organizatorji. Po šestih regatah dvoboja je izid izenačen naZa tekmovanje teh dveh visokotehnoloških katamaranov, ki dobesedno lebdita nad vodo, je potreben veter s hitrostjo. Večjo moč vetra v novozelandskemnapovedujejo vremenoslovci v noči na ponedeljek po slovenskem času, ko sta tako predvideni naslednji regati.Kivijem, trikratnim zmagovalcem slovite regate (1995, 2000, 2017) in velikim favoritom, še ni uspelo streti odpora italijanskih izzivalcev. Luna Rossa želi postati druga evropska ekipa z zmago na pokalu Amerike po švicarski naveziv letih 2003 in 2007. Italijani so gladko dobili prejšnje dvoboje izzivalcev za uvrstitev v finale. Za osvojitev najstarejšega pokala v svetu športa je potrebnih sedem zmag.