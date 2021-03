Vettlu ne bo treba po dirkah pobirati smeti

Kaj si FIA misli o pitju šampanjca iz čevlja, kot je to običaj Daniela Ricciarda, ni znano. FOTO: Luca Bruno/AFP

Veliko ljudi, veliko smeti

Formula 1 se želi otresti slovesa enega najbolj okolju škodljivih prvenstev, zato so se šefi odločili, da bodo že s to sezono ukinili uporabo plastenk za enkratno uporabo na vseh dirkah.Tudi vse akreditacije bodo narejene iz recikliranih materialov. F1 želi do leta 2025 postati šport, v katerem bo vsa plastika reciklirana, do leta 2030 pa naj bi bila tudi ogljično nevtralna. Že na prvi dirki sezone 28. t. m. v Bahrajnu bo prepovedana uporaba plastenk za pitje vode. V paddocku in garažah bodo namestili zbiralnike vode, vso osebje, ki bo ob progi, pa bo imelo posebne razgradljive čutare.Izračunali so, da je v F1 letno zavrženih 143.275 plastenk. Eden najbolj vročih zagovornikov okolja je, ki je pogosto po dirkah pobiral plastenke, ob tem pa poudarjal, da je treba problem rešiti sistemsko.»F1 se ne sme ukvarjati samo z zeleno tehnologijo na avtomobilih, ampak biti celostno okolju prijaznejša. Na dirkah, kjer je veliko ljudi, se nabere tudi ogromno smeti. Ljudje radi popijejo pivo in pojedo sendvič, vse pa dobijo v plastični embalaži. Nekaj moramo ukreniti, obstajajo alternativne rešitve,« je dejal štirikratni svetovni prvak Vettel in dodal, da bi morala F1 že zaradi svoje narave ukrepati prva in ne zadnja.«Kaj si FIA misli o pitju iz čevlja, kot je to običajna zmagovalnem odru, ni znano ...