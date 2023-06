Vezonik v finalu najboljše šesterice

Slovenski športni plezalec Gregor Vezonik se je v športno-plezalnem centru v Tarnowu uvrstil v finale tekme športnih plezalcev v balvanskem plezanju na evropskih igrah na Poljskem. Korošec je v polfinalu poskrbel za šesti dosežek, kar je bilo ravno dovolj za uvrstitev v nedeljski finale najboljše šesterice in boj za medalje.

Sedemindvajsetletni Vezonik je za največji uspeh v karieri poskrbel s tretjim mestom na balvanih na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju leta 2018 v Innsbrucku. V današnjem polfinalu v Tarnowu je plezal tudi 24-letni Matic Kotar, ki je končal na 12. mestu.

Konkurenca v športnem plezanju na evropskih igrah na Poljskem je sicer močno okrnjena, saj manjkajo vsi najboljši tekmovalci.

V Krakovu so se je končalo evropsko prvenstvo v šprintu kajakašev in kanuistov na mirnih vodah, ki je potekalo v okviru evropskih iger. Zadnji dan tekmovanj je imela Slovenija svoja čolna v finalih B, kajakaški dvojec Anže Urankar in Špela Ponomarenko Janić sta v njem zmagala na 200 metrov, Ponomarenko Janićeva pa je bila na 500 metrov četrta.

Skupno deseto mesto za slovenski dvojec pomeni lep uspeh, saj sta tekmovalca prvič veslala skupaj, pred tem pa opravila le dva treninga. Z vožnje v vožnjo sta napredovala, finale A jima je ušel le za tri stotinke sekunde.