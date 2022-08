Visok poraz z branilci naslova Madžari

Slovenska vaterpolska reprezentanca je v uvodnem nastopu na evropskem prvenstvu v Splitu v skupini D izgubila z branilci naslova Madžari s 7:23 (3:4, 2:6, 0:6, 2:7). Za Slovenijo je tri gole dosegel Benjamin Popović, Jaša Kadivec dva, Aljaž Troppan in kapetan Martin Puš pa po enega. Uvod v tekmo je postregel z nepričakovano učinkovito slovensko igro, ko sta Troppan in Popović z dvema goloma vedno znova skrbela za izenačenje na 3:3. Kasneje so po pričakovanju v bazenu zagospodarili Madžari.

Razlika pa bi bila lahko tudi malenkost nižja, a je Popovića in Kadivca v tretjem delu igre ustavila prečka, Kadivec je v nasprotnem napadu izgubil dvoboj z madžarskim vratarjem 1 na 1. Čuvaj mreže Martin Levai pa se je še enkrat izkazal v tretjem delu, ko je bil že premagan, z zadnjimi močmi pa v drugem poskusu izbil žogo z golove črte po strelu Popovića.

V slovenski vrsti velja omeniti še vratarja Jureta Betona, ki je med drugim ubranil petmetrovko. In prav te obrambe bodo še kako potrebne v sredo (9.00), ko Slovenija igra z Izraelom. Gre za tekmo, ki bo odločala o tretjem mestu in s tem o uvrstitvi v osmino finala. Izrael je na današnji prvi tekmi skupine D izgubil s Srbijo s 3:18.