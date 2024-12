VN Nizozemske se po 2026 umika s koledarja

Svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen bo po letu 2026 ostal brez domače dirke na Nizozemskem. Kot so sporočili iz F1, so se z lokalnim organizatorjem v Zandvoortu dogovorili le za enoletno podaljšanje pogodbe, ki se je prvotno končala leta 2025. To pomeni, da bo velika nagrada Nizozemske le še dvakrat na sipinah na obali Severnega morja.

Od vrnitve v vetrovno obmorsko letovišče Zandvoort leta 2021 je Verstappen trikrat zmagal pred domačimi navijači. Dolgo časa so se v javnosti pojavljala ugibanja o prihodnosti dirke. Razmišljali naj bi tudi o tem, da bi se Zandvoort in Spa-Francorchamps v Belgiji v prihodnosti izmenjevala kot organizatorja in da bi dirke svetovnega prvenstva potekale le vsaki dve leti na obeh lokacijah.

»Vse vpletene strani so si prizadevale najti rešitev za podaljšanje dirke, pri čemer so bile obravnavane številne možnosti, vključno z izmeničnimi ali letnimi dogodki, in spoštujemo odločitev organizatorja, da bo zaključil neverjetno izvedbo dirk leta 2026. Zahvaljujem se celotni ekipi dirke za veliko nagrado Nizozemske in občini Zandvoort, ki sta bila fantastična partnerja formule 1,« je povedal Stefano Domenicali, prvi mož skupine Formula 1.

Vse kaže, da bo dirk za veliko nagrado v F1 v prihodnosti vse manj v Evropi. Poleg načrtov za nadaljnje dirke v Aziji se pogovarjajo tudi o veliki nagradi Afrike. Kot možni destinaciji se omenjata Južna Afrika in Ruanda.