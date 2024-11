Vodišek po operaciji svoj pogled že usmeril proti zlati kolajni v Los Angelesu

Koprski as Toni Vodišek, ki je na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu navdušil s srebrno kolajno v jadranju na deski s padalom, se po zahtevni operaciji kolena počuti odlično. Poseg je v Medicinskem centru Bisturmed v Izoli opravil Bogdan Ambrožič, ki bo z ekipo skrbel tudi za dobro okrevanje.

»Operacija je bila uspešna. Velika zahvala gre dr. Ambrožiču, ki je svoje delo opravil stoodstotno, zdaj je na meni, da opravim še drugi del in leta 2028 v Los Angelesu osvojim olimpijsko zlato,« je Vodišek svoj pogled že usmeril proti naslednjim poletnim olimpijskim igram, na katerih bo lovil najžlahtnejše odličje.

Vodišek se je odločil za operacijo desnega kolena, potem ko si ga je znova poškodoval nedavno na treningu v domačem Kopru. Poseg je vključeval sanacijo poškodb sprednjih križnih in stranskih vezi ter meniskusa. Poškodbo je prvič staknil že pred svetovnim in evropskim prvenstvom leta 2022, ko si je strgal sprednje in zadnje križne vezi, obenem pa si je poškodoval meniskus in ligamente. Na obeh prvenstvih je potem nastopil ter postal svetovni in evropski prvak.