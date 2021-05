Z bolečim hrbtom se ne da pravšnje meriti

Slovenska strelska reprezentanca bo hitro pozabila današnjo moško tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov na evropskem prvenstvu v Osijeku. Od treh slovenskih reprezentantov je bil najboljši Rajmond Debevec, ki je s 1161 krogi zasedel 50. mesto. Oseminpetdesetletni legendarni strelec iz Ljubljane, ki si je pred odhodom v Osijek poškodoval hrbet, je v klečečem položaju zadel 389, v ležečem 396, v stoječem pa 376 krogov.



Na današnjem strelskem maratonu sta nastopila še dva slovenska strelca: Robi Markoja je s 1154 krogi osvojil 57., Erik Kandare pa s 1140 krogi 63. mesto. V kvalifikacijah je bil najboljši Norvežan Henrik Larsen s 1186 krogi.



V nedeljo bo na sporedu še ženska tekma v tej olimpijski disciplini, slovenske barve pa bodo zastopale Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek. V disciplini standardna pištola na 25 m bodo nastopili Jagoda in Peter Tkalec, Denis Bola Ujčič in Jan Hribar.

