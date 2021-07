Za Črno goro se brusijo v Kranjski, cilj zlati vrh

V nadaljevanju preberite:

Olimpijske boje v odbojki morajo žal spremljati prek televizijskega ekrana, a ni pomote, slovenska reprezentanca je globalna velesila. Kapetan Tine Urnaut in soigralci so se v Kranjski Gori dobili na začetku priprav za septembrsko evropsko prvenstvo, član dvakratnih starocelinskih podprvakov Jani Kovačič pa pravi: »Če želimo preseči dosežka iz let 2015 in 2019, nam ostane le še eno odličje, ki ga doslej nismo osvojili, in to je zlato.«