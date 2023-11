Za konec še zlato za slovenskega trenerja in bron za turškega Slovenca

Slovenska težkokategornika si na 72. evropskem prvenstvu v judu nista izbojevala vidnejše uvrstitve: Enej Marinič je izpadel v drugem krogu, Vito Dragič pa že v prvem. Toda po včerajšnjem velikem finalu kraljevske kategorije (nad 100 kilogramov) v Montpellierju je bil kljub temu med najbolj nasmejanimi tudi Slovenec.

Z naslovom evropskega prvaka se je namreč ovenčal Finec Martti Puumalainen, varovanec slovenskega trenerja Roka Drakšiča, ki je 26-letnega asa iz Mikkelija popeljal do novega velikega podviga. Puumalainen, ki je po vrsti premagal Srba Igorja Vračarja, Valerija Endovickega, Nizozemca Jelleja Snippeja in Gruzinca Gurama Tušišvilija, je tako poskrbel za prvo finsko judoistično kolajno na prvenstvu stare celine po sušnih 30 letih.

Kot zadnji borec iz dežele tisočerih jezer se je namreč na tem tekmovanju na zmagovalni oder povzpel Jorma Korhonen, ki je leta 1993 v Atenah osvojil tretje mesto v kategoriji do 71 kilogramov.

Finski orjak Martti Puumalainen (v belem kimonu) je v finalu ugnal Gruzinca Gurama Tušišvilija. FOTO: Sylvain Thomas/AFP

»Zdaj sem evropski prvak. Z besedami resnično težko opišem, kako se počutim, štejem pa si v veliko čast, da sem po tako dolgem času prinesel Finski kolajno s tega tekmovanja,« je od silne sreče kar žarel Puumalainen, ki je globoko v sebi vedel, da je v življenjski formi.

»Ko sem v petek videl, da si je reprezentančni kolega Luukas Saha priboril sedmo mesto, kar je bila najboljša finska moška uvrstitev v zadnjih dvajsetih letih, mi je bilo jasno, da sem tudi sam dobro pripravljen, saj sem vadil pod istim vodstvom. Zasluge za mojo lovoriko ima celotna ekipa,« je še poudaril varovanec Roka Drakšiča.

Mihael Žgank se je veselil bronaste kolajne v kategoriji do 90 kilogramov. FOTO: Sylvain Thomas/AFP

Na zmagovalnem odru tudi Žgank

Razlog za veselje je imel včeraj tudi Rokov nekdanji klubski kolega in od leta 2018 turški reprezentant Mihael Žgank, ki se je v kategoriji do 90 kilogramov izkazal z bronastim odličjem. Za 29-letnega judoista iz Migojnic pri Žalcu, ki je ugnal Gruzinca Luko Maisuradzeja, Francoza Axela Clergeta, Romuna Alexa Creta in Mansurja Lorsanova, edini poraz pa mu je zadal Srb Nemanja Majdov, je bila to druga kolajna na evropskih prvenstvih po Minsku 2019, kjer je zablestel z zlato lovoriko.