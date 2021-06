Makedonski kapetan nove delodajalce spremlja od malih nog

V zmajevo gnezdo je prišel izkušeni, 35-letni kapetan makedonske reprezentance Nikola Gjorgiev, za katerega bo ACH Volley enajsti klub v karieri, so sporočili iz tabora Ljubljančanov. Gjorgiev, ki igra na položaju korektorja, je v dosedanji karieri zastopal barve številnih evropskih velikanov, med katerimi najbolj izstopajo klubi Paris Volley, VfB Friedrichshafen ter Inegöl Belediyesi, od koder tudi prestopa v Ljubljano.



»Sem zelo vesel in počaščen, da prihajam v tako organiziran klub. Že od malih nog spremljam ACH in vedno je bil moj cilj, da nekoč tukaj tudi zaigram. Na Ljubljano me vežejo lepi spomini, saj smo tukaj z makedonsko reprezentanco dobili tekmo evropskega prvenstva 2019 ravno proti domači zasedbi,« je za klubsko spletno stran dejal Gjorgiev.



Nova okrepitev oranžnih zmajev je ta čas na oddihu do 11. julija, ko ga z reprezentanco Severne Makedonije čaka začetek priprav na septembrsko evropsko prvenstvo.

