Za rojstni dan povila sina Monda

Življenje piše nenavadne in srečne zgodbe. Blanka Vlašić, pred leti ena od najboljših atletinj na svetu in skakalka v višino, je na svoj 39. rojstni dan postala mamica. V splitski porodnišnici je danes zjutraj s carskim rezom na svet prijokal Mondo, 53 centimetrov dolg in 4500 gramov težak sin. Blanka in očka ter njen soprog Ruben Van Gucht, sicer znani belgijski športni novinar, ki je bil ob porodu ob svoji srčni izbranki, sta v zakonski stan stopila meseca maja, ko sta tudi razkrila, da bosta do konca leta tudi starša.

Hrvaška športna ikona, evropska in dvakratna svetovna prvakinja ter dobitnica srebrne in bronaste olimpijske kolajne, do poroke z Van Guchtom ni imela pretirane sreče v ljubezni, med drugim je prijateljevala tudi s francoskim rokometnim zvezdnikom Nikolo Karabatićem. O izbiru sinovega imena je še pred porodom povedala, da bo imel mednarodni pridih in da je imela pri krstnem imenu popolnoma svobodo pri izbiri. Vlašićeva sicer izhaja iz športne družine, njen oče in trener Joško Vlašić je bil nekoč najboljši jugoslovanski deseterobojec, sin Nikola pa je hrvaški nogometni reprezentant.