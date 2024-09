Za Gajserja računica enostavna: Za takšne dirke živimo; Prado naj nosi breme

V nadaljevanju preberite:

Po 203 dneh in 19 dirkah na treh celinah bomo v nedeljo dobili svetovnega prvaka v razredu MXGP v motokrosu. Kandidata sta dva, branilec lovorike Jorge Prado in slovenski šampion Tim Gajser. V rahli prednosti je Španec, ki ima sedem točk naskoka, ob tem pa bo na VN Kastilje-La Manche v Cozarju imel tudi močno podporo navijačev. Ti pričakujejo zmago domačega matadorja, ampak 28-letni Tiga243 ima svoj načrt, kako priti do šestega naslova, petega v elitnem razredu 450-kubičnih motorjev.

Gajser je bil lastnik rdeče tablice neprekinjeno od 9. junija in VN Latvije. Kot je naposled spoznal na Kitajskem, je lažje napadati kot braniti. Upa, da bo to pravilo šlo tokrat v prid njemu. Navsezadnje je pritisk na Pradu kot prvaku in domačinu ogromen, star pa je šele 23 let ...

Kaj pravi Gajser pred dnevom D, kaj njegov šef Marcus Pereira de Freitas? Zakaj bodo že kvalifikacije zelo pomembne?