Začenjajo tudi atleti: prva v boj Tina Šutej

Tina Šutej bo danes ob 10.25 začela slovenske atletske nastope na evropskem prvenstvu v Münchnu. Je prva po prijavljenih izidih sezone v skoku s palico. Drugi slovenski predstavnik prvi dan tekmovanj v kraljici športov bo maratonec Primož Kobe, start tekme bo ob 11.30.

Šutejeva je ob metalcu diska Kristjanu Čehu glavna favoritinja za najvišja mesta v atletiki na EP iz slovenskega tabora. Ptujčana kvalifikacije čakajo v sredo, Šutejevo pa danes. Avtomatična kvalifikacijska norma za finale najboljše dvanajsterice je 4,55 m, kar je krepko pod dosežki, ki jih je nizala slovenska rekorderka v zadnjih letih.

»Želim dobro skakati, prikazati želim take skoke, ki sem jih letos že. Če bom to naredila, potem ne bo težav, da se uvrstim zelo visoko. Čeprav sem v Monaku na zadnji tekmi pred EP slabše nastopila, bom nastopila z dobrimi občutki v glavi. Imam kronično vnetje tetive, včasih me boli bolj, včasih manj. Čeprav moje telo ne sodeluje letos z mano, pa lahko to odmislim in naredim dober rezultat, kar sem letos že velikokrat dokazala,« je pred nastopom povedala Šutejeva.

Kristjan Čeh bo začel nastope v sredo popoldne. FOTO: Dylan Martinez Reuters

»V drugi polovici, v zadnjem krogu, načrtujem, da bom prehiteval tekmece in pričakujem dobro uvrstitev. Prepričan sem tudi, da bo več kot polovica maratoncev odstopila, zelo težko bo priti do cilja,« pa je pred maratonom povedal Kobe, ki sodi po izidih nekako v polovico nastopajočih.

Kristjan Čeh v boj v sredo popoldne