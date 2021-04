Zadovoljen, da je osvojil nekaj točk in ostal zdrav

Slovenski tekvondoisti evropskega prvenstva olimpijskega združenja WT v Sofiji ne bodo ohranili v najlepšem spominu. Nič čudnega, ko pa so prvič po letu (Rim) na tem tekmovanju ostali brez kolajne.



Oči slovenskih ljubiteljev korejskega borilnega športa so bile še posebej uprte v Ivana Trajkoviča, evropskega podprvaka iz Manchestra 2012 in bronastega s prejšnjega prvenstva stare celine v Kazanu 2018, za katerega pa se je turnir v Sofiji končal že v uvodnem krogu kategorije nad 87 kilogramov. Z 1:22 je moral priznati premoč Ukrajincu Andreju Garbarju, ki se je nato prebil do tretjega mesta.



»Rezultat ni realen. Ker sem se bal, da bi obnovil staro poškodbo, sem se pazil in nisem pokazal vsega, kar znam,« je zaupal 29-letni Bistričan. Iz svojega nastopa je izluščil pozitivni stvari v tem, da je osvojil nekaj točk za svetovno lestvico in ostal zdrav. »Zdaj bom nadaljeval priprave za poletne olimpijske igre v Tokiu. Udeležil se bom nekaj mednarodnih pripravljalnih taborov in do odhoda na Japonsko, če bo šlo vse po načrtih, še dveh tekem,« je še dejal Trajkovič.

Eno oviro je preskočil le Kovačič

Od naših reprezentantov je danes na blazine stopil tudi Patrik Divković, ki je prav tako izpadel že po prvem dvoboju v kategoriji do 87 kilogramov. Po izenačenem obračunu je 21-letni član logaškega kluba Tempo z 8:10 izgubil z Italijanom Robertom Botto. V soboto sta se od prvenstva hitro poslovila tudi Leon Lenart Drašković (do 74 kg) in Tilen Ajhmajer (do 80 kg); od prvega je bil s 26:3 boljši Mehdipournejad Kasra iz ekipe beguncev, od drugega pa s 26:5 Belgijec Nicolas Corten.



Že uvodni tekmovalni dan je na prvi oviri obstal Domen Molj (do 54 kg), ki je potegnil krajši konec proti Špancu Hugu Arillu Vazquezu (5:17). Enega tekmeca je tako v Sofiji premagal le Lin Kovačič (do 63 kg), ki je moral po zmagi nad Belorusom Jahorjem Nikicenko (13:11) zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice predati dvoboj z Bolgarom Božidarjem Avramovom. Od evropskega prvenstva se je poslovil na 9. mestu.

